Компания из США отказалась поднимать остатки артефактов с «Титаника»

Американская компания RMS Titanic отказалась поднимать оставшиеся на «Титанике» артефакты из-за гибели руководителя подводных экспедиций французского акванавта Поля-Анри Наржоле на батискафе «Титан».

«Из уважения к Полю-Анри Наржоле и его семье, а также к другим четырём погибшим и их семьям компания решила, что подъём, восстановление артефактов в настоящее время нецелесообразны», — цитирует заявление компании The Guardian.

Наржоле при жизни совершил порядка 37 погружений и руководил восстановлением около 5 тыс. поднятых с лайнера артефактов.

22 июня контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.