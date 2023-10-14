В Финляндии сообщили о планах нарастить производство боеприпасов

Правительство Финляндии и частный бизнес планируют вместе нарастить производство боеприпасов, заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен.

«Цель — дальнейшее увеличение и без того большого производства боеприпасов путём сотрудничества государства и промышленности», — сказал он в интервью газете Helsingin Sanomat, опубликованном в субботу.

По мнению министра, проект будет интересен бизнесу, так как торговля боеприпасами вряд ли прекратится в ближайшие годы.

Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что страны альянса, за исключением США, повысят военные расходы на 8,3% в 2023 году.

Джоанэ также заявил, что страны НАТО подписали контракты на €2,4 млрд для производства боеприпасов, в том числе для Украины.