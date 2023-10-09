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Страны НАТО, за исключением США, повысят военные расходы на 8,3% в 2023 году

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Страны НАТО, за исключением США, повысят свои военные расходы в текущем году на 8,3% в сравнении с показателями за 2022 год, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.
Страны НАТО, за исключением США, повысят военные расходы на 8,3% в 2023 году
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«2023 год станет девятым по счету годом постоянного повышения военных расходов НАТО, в этом году мы ожидаем, что европейские страны НАТО и Канада повысят свои военные расходы на 8,3%», — цитирует его ТАСС.

Джоанэ также заявил, что страны НАТО подписали контракты на €2,4 млрд для производства боеприпасов, в том числе для Украины.

Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что Эстония настаивает на увеличении военных расходов союзниками по НАТО.

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