Страны НАТО, за исключением США, повысят военные расходы на 8,3% в 2023 году

Страны НАТО, за исключением США, повысят свои военные расходы в текущем году на 8,3% в сравнении с показателями за 2022 год, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.

«2023 год станет девятым по счету годом постоянного повышения военных расходов НАТО, в этом году мы ожидаем, что европейские страны НАТО и Канада повысят свои военные расходы на 8,3%», — цитирует его ТАСС.

Джоанэ также заявил, что страны НАТО подписали контракты на €2,4 млрд для производства боеприпасов, в том числе для Украины.

Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что Эстония настаивает на увеличении военных расходов союзниками по НАТО.