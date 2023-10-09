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Страны НАТО подписали контракты с ВПК на €2,4 млрд для производства боеприпасов

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Страны НАТО подписали контракты на €2,4 млрд для производства боеприпасов, в том числе для Украины, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.
Страны НАТО подписали контракты с ВПК на €2,4 млрд для производства боеприпасов
  • Gettyimages.ru

«Страны НАТО подписали контракты на €2,4 млрд для производства боеприпасов, в том числе для поставок на Украину, из них €1 млрд — на приоритетные поставки», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО заявила, что страна работает над расширением коалиции стран, которые готовы отправить на Украину истребители F-16 американского производства.

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