Страны НАТО подписали контракты с ВПК на €2,4 млрд для производства боеприпасов

Страны НАТО подписали контракты на €2,4 млрд для производства боеприпасов, в том числе для Украины, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.

«Страны НАТО подписали контракты на €2,4 млрд для производства боеприпасов, в том числе для поставок на Украину, из них €1 млрд — на приоритетные поставки», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО заявила, что страна работает над расширением коалиции стран, которые готовы отправить на Украину истребители F-16 американского производства.