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Премьер Дании работает над расширением состава стран, готовых поставить ВСУ F-16

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Дания работает над расширением коалиции стран, которые готовы отправить на Украину истребители F-16 американского производства.
Премьер Дании работает над расширением состава стран, готовых поставить ВСУ F-16
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.

По её словам, союзники Киева также стремятся убедить другие государства передать ВСУ боевые самолёты, чтобы обучить больше украинских лётчиков.

«Вместе с партнёрами мы работаем над расширением и углублением коалиции, чтобы Украина могла получить больше истребителей F-16 и чтобы мы могли подготовить больше пилотов», — приводит ТАСС слова премьера.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее заявила, что поставки F-16 на Украину, возможно, будут осуществлены в 2024 году.

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