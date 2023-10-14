МИД: Венгрия не одобрит переговоры об Украине в ЕС до решения проблемы Закарпатья
По его словам, происходящее противоречит мировым и европейским нормам.
«Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать свое согласие, пока венграм не вернут их права», — цитирует РИА Новости Сийярто.
Он отметил, что количество занятий на венгерском языке снижается до уровня «между 20% и 40%».
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону, что бытующее на Западе представление о том, что Украина одерживает верх в конфликте, является ложью.