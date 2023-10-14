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МИД: Венгрия не одобрит переговоры об Украине в ЕС до решения проблемы Закарпатья

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Венгрия не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в ЕС, пока Киев не отменит дискриминационные для закарпатских венгров законы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По его словам, происходящее противоречит мировым и европейским нормам.

«Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать свое согласие, пока венграм не вернут их права», — цитирует РИА Новости Сийярто.

Он отметил, что количество занятий на венгерском языке снижается до уровня «между 20% и 40%».

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону, что бытующее на Западе представление о том, что Украина одерживает верх в конфликте, является ложью.

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