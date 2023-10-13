В МИД Египта осудили требования Израиля об эвакуации населения из сектора Газа

В МИД Египта осудили требования армии Израиля об эвакуации населения с северных регионов сектора Газа и назвали это заявление нарушением норм международного права.

«Эта мера представляет собой серьёзное нарушение норм международного гуманитарного права и подвергает опасности жизни более миллиона палестинских граждан», — говорится в заявлении ведомства в Facebook*.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн жителей сектора Газа за сутки является нереалистичным.

При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС стоит на стороне Израиля.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.