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В МИД Египта осудили требования Израиля об эвакуации населения из сектора Газа

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В МИД Египта осудили требования армии Израиля об эвакуации населения с северных регионов сектора Газа и назвали это заявление нарушением норм международного права.
В МИД Египта осудили требования Израиля об эвакуации населения из сектора Газа
  • Gettyimages.ru

«Эта мера представляет собой серьёзное нарушение норм международного гуманитарного права и подвергает опасности жизни более миллиона палестинских граждан», — говорится в заявлении ведомства в Facebook*.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн жителей сектора Газа за сутки является нереалистичным.

При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС стоит на стороне Израиля.

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