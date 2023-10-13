В МИД Египта осудили требования Израиля об эвакуации населения из сектора Газа
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«Эта мера представляет собой серьёзное нарушение норм международного гуманитарного права и подвергает опасности жизни более миллиона палестинских граждан», — говорится в заявлении ведомства в Facebook*.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн жителей сектора Газа за сутки является нереалистичным.
При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС стоит на стороне Израиля.
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