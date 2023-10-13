Песков заявил о развитии сотрудничества по биобезопасности со всеми странами СНГ

Россия развивает сотрудничество по биобезопасности со всеми странами СНГ, так как неоднозначная деятельность США в этой сфере требует внимания, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Речь идёт о совместном анализе ситуации, выявлении угроз и разработке купирования этих угроз. Мы знаем, что достаточно неоднозначная деятельность ведётся в этой области США», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, этот вопрос требует большого внимания.

Он также отметил, что мир очень динамично развивается с точки зрения биоугроз и потому сложно переоценить важность подобного сотрудничества.

На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Совета безопасности России по противодействию угрозам биобезопасности.

Её возглавит заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

8 сентября пресс-служба Исполнительного комитета СНГ сообщила, что Россия и Белоруссия провели совместные учения по вопросам биологической безопасности и оперативного реагирования в Минске.