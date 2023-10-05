Путин подписал указ о комиссии Совбеза по борьбе с угрозами биобезопасности

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Совета безопасности России по противодействию угрозам биобезопасности.

Указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Таким образом, глава государства постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза по противодействию угрозам биологической безопасности.

Путин также постановил упразднить межведомственную комиссию Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, передав её функции комиссии ведомства по противодействию угрозам биобезопасности.

Её возглавит заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

8 сентября пресс-служба Исполнительного комитета СНГ сообщила, что Россия и Белоруссия провели совместные учения по вопросам биологической безопасности и оперативного реагирования в Минске.