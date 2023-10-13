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Глава «Врачей без границ» осудила ультиматум Израиля об эвакуации части Газы

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Гендиректор «Врачей без границ» Мейни Николай осудила ультиматум Израиля об эвакуации половины Газы в течение суток.
Глава «Врачей без границ» осудила ультиматум Израиля об эвакуации части Газы
  • Gettyimages.ru

«24-х часовое уведомление Израиля о том, что люди в северной части Газы должны покинуть свою землю, дома и больницы, возмутительно — это представляет собой нападение на медицинскую помощь и на человечество», — сказала она.

Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток.

Правительство палестинского движения ХАМАС призвало жителей сектора Газа игнорировать это требование властей Израиля.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что страны Запада «стыдливо молчат» на требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн человек на юг сектора Газа.

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