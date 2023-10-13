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Politico: колебания Шольца по поставкам ВСУ Taurus вызывают в Киеве возмущения

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Колебания канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу поставки Вооружённым силам Украины дальнобойных ракет Taurus вызывают в Киеве возмущения.
Politico: колебания Шольца по поставкам ВСУ Taurus вызывают в Киеве возмущения
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Politico.

«Колебания Шольца по вопросу поставок ракет Taurus вызывают возмущение в Киеве», — говорится в публикации.

По данным газеты, Шольц не хочет отправлять украинской армии эти ракеты, поскольку Киев использует их для атак по Крымскому мосту.

По мнению канцлера, это приведёт к эскалации военных действий.

Кроме того, Берлин опасается, что Taurus могут попасть в руки ВС России.

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман ранее выступила за поставку Вооружённым силам Украины крылатых ракет Taurus, а также заявила о праве Киева использовать это оружие для ударов по территории России.

Как отмечал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, западные страны толкают Россию к третьей мировой войне.

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