Politico: колебания Шольца по поставкам ВСУ Taurus вызывают в Киеве возмущения
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Об этом пишет газета Politico.
«Колебания Шольца по вопросу поставок ракет Taurus вызывают возмущение в Киеве», — говорится в публикации.
По данным газеты, Шольц не хочет отправлять украинской армии эти ракеты, поскольку Киев использует их для атак по Крымскому мосту.
По мнению канцлера, это приведёт к эскалации военных действий.
Кроме того, Берлин опасается, что Taurus могут попасть в руки ВС России.
Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман ранее выступила за поставку Вооружённым силам Украины крылатых ракет Taurus, а также заявила о праве Киева использовать это оружие для ударов по территории России.
Как отмечал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, западные страны толкают Россию к третьей мировой войне.