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Military Watch: Су-57 несёт самое мощное вооружение в своём поколении

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Российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи и несёт самое мощное вооружение в своём поколении.

Об этом пишет Military Watch.

По данным журнала, одним из главных преимуществ Су-57 является возможность использовать ракету Р-37М.

Отмечается, что за счёт неё Су-57 способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза больше, чем его американские и китайские аналоги.

Ранее министру обороны России, генералу армии Сергею Шойгу рассказали об эффективном применении самолётов Су-57 в зоне СВО на Украине.

Также стало известно, что в России планируют создать Ил-212 для замены в войсках Ан-26 и Ан-72.

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