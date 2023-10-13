Military Watch: Су-57 несёт самое мощное вооружение в своём поколении
Об этом пишет Military Watch.
По данным журнала, одним из главных преимуществ Су-57 является возможность использовать ракету Р-37М.
Отмечается, что за счёт неё Су-57 способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза больше, чем его американские и китайские аналоги.
Ранее министру обороны России, генералу армии Сергею Шойгу рассказали об эффективном применении самолётов Су-57 в зоне СВО на Украине.
Также стало известно, что в России планируют создать Ил-212 для замены в войсках Ан-26 и Ан-72.