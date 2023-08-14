Шойгу рассказали об эффективном применении самолётов Су-57 в зоне СВО на Украине

Министру обороны России, генералу армии Сергею Шойгу на выставке «Армия-2023» были представлены новейшие средства авиационного поражения для истребителя Су-57. Кроме того, министру было доложено об успешном использовании Су-57 в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

РИА Новости

© Павел Бедняков