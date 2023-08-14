Шойгу рассказали об эффективном применении самолётов Су-57 в зоне СВО на Украине
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Об этом сообщает ТАСС.
«Его отличительная особенность — малая заметность», — рассказали Шойгу.
Ранее Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».
14 августа в России начал работу девятый ежегодный международный военно-технический форум «Армия-2023». Свою продукцию на выставке представят около 1,5 тыс. российских и иностранных участников, а посетители смогут увидеть более 28 тыс. экспонатов.