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Шойгу рассказали об эффективном применении самолётов Су-57 в зоне СВО на Украине

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Министру обороны России, генералу армии Сергею Шойгу на выставке «Армия-2023» были представлены новейшие средства авиационного поражения для истребителя Су-57. Кроме того, министру было доложено об успешном использовании Су-57 в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.
Шойгу рассказали об эффективном применении самолётов Су-57 в зоне СВО на Украине
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщает ТАСС.

«Его отличительная особенность — малая заметность», — рассказали Шойгу.

Ранее Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

14 августа в России начал работу девятый ежегодный международный военно-технический форум «Армия-2023». Свою продукцию на выставке представят около 1,5 тыс. российских и иностранных участников, а посетители смогут увидеть более 28 тыс. экспонатов.

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