В конгрессе США заявили, что ядерные силы страны плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем и нуждаются в количественных и структурных изменениях.

Об этом говорится в докладе межпартийной комиссии конгресса.

Отмечается, что авторы исследования назвали возможный ядерный конфликт с Россией и Китаем «всё более вероятным».

При этом, по их мнению, решения относительно сил сдерживания необходимо принимать уже сейчас.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что важно не допустить альянса России, Китая и стран Глобального Юга.

Также анализ итогов голосований на сессиях Генассамблеи ООН за последние 30 лет показал, что США проигрывают России и КНР в попытках заставить мир разделить мнение Вашингтона.