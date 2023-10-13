Узнать больше

Конгресс: США должны быть готовы к одновременным конфликтам с Россией и КНР

Короткая ссылка
В конгрессе США заявили, что ядерные силы страны плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем и нуждаются в количественных и структурных изменениях.

Об этом говорится в докладе межпартийной комиссии конгресса.

Отмечается, что авторы исследования назвали возможный ядерный конфликт с Россией и Китаем «всё более вероятным».

При этом, по их мнению, решения относительно сил сдерживания необходимо принимать уже сейчас. 

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что важно не допустить альянса России, Китая и стран Глобального Юга.

Также анализ итогов голосований на сессиях Генассамблеи ООН за последние 30 лет показал, что США проигрывают России и КНР в попытках заставить мир разделить мнение Вашингтона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить