Newsweek: Россия и КНР обладают большим влиянием в Генассамблее ООН, чем США
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Об этом сообщает Newsweek.
Как отмечается в материале, специалисты изучили данные голосований на Генассамблее ООН и рассмотрели более 1500 случаев за период с 1991 по 2020 годы, когда Россия и КНР не соглашались с мнением Соединённых Штатов.
«Позиция этих двух государств преобладала в 86% случаев», — пишет издание.
Россия и Китай завоевали расположение широких слоев международного сообщества, особенно стран Глобального Юга, сказано в материале.
Ранее глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым заявил, что отношения Китая и России играют особую роль в поддержании мировой стабильности.