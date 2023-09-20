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Newsweek: Россия и КНР обладают большим влиянием в Генассамблее ООН, чем США

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Анализ итогов голосований на сессиях Генассамблеи ООН за последние 30 лет показал, что США проигрывают России и КНР в попытках заставить мир разделить мнение Вашингтона.
Newsweek: Россия и КНР обладают большим влиянием в Генассамблее ООН, чем США
  • Gettyimages.ru
  • © Askolds

Об этом сообщает Newsweek.

Как отмечается в материале, специалисты изучили данные голосований на Генассамблее ООН и рассмотрели более 1500 случаев за период с 1991 по 2020 годы, когда Россия и КНР не соглашались с мнением Соединённых Штатов.

«Позиция этих двух государств преобладала в 86% случаев», — пишет издание.

Россия и Китай завоевали расположение широких слоев международного сообщества, особенно стран Глобального Юга, сказано в материале.

Ранее глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым заявил, что отношения Китая и России играют особую роль в поддержании мировой стабильности.

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