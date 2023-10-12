Столтенберг: НАТО проведёт на следующей неделе учения ядерных сил

Страны — члены НАТО на будущей неделе проведут ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В ходе речи по итогам встречи министров обороны блока в Брюсселе он сообщил, что манёвры будут проходить на территории Италии, Хорватии и в акватории Средиземного моря.

«Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании. На следующей неделе мы проведём наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

Ранее генсек заявил, что страны НАТО не планируют проводить ядерные испытания.