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Столтенберг: НАТО проведёт на следующей неделе учения ядерных сил

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Страны — члены НАТО на будущей неделе проведут ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: НАТО проведёт на следующей неделе учения ядерных сил
  • Gettyimages.ru
  • © Virginia Mayo

В ходе речи по итогам встречи министров обороны блока в Брюсселе он сообщил, что манёвры будут проходить на территории Италии, Хорватии и в акватории Средиземного моря.

«Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании. На следующей неделе мы проведём наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

Ранее генсек заявил, что страны НАТО не планируют проводить ядерные испытания.

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