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Столтенберг заявил, что страны НАТО не планируют проводить ядерные испытания

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Страны НАТО не планируют проводить ядерные испытания, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на фоне заявлений о возможном отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны России.
Столтенберг заявил, что страны НАТО не планируют проводить ядерные испытания
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Michael Baucher

«Мы продолжаем внимательно наблюдать за тем, что делает Россия... Союзники по НАТО придерживались положений, касающихся ядерных испытаний, 25 лет, у нас нет планов возобновлять испытания», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что депутаты Госдумы могут отозвать документ о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.

9 октября Совет Государственной думы России поручил комитету ГД по международным делам рассмотреть вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

При этом замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что при отзыве ратификации ДВЗЯИ Россия оставит мораторий на испытания.

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