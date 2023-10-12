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ČTK: посла России Змеевского вызвали в МИД Чехии

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Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, сообщило агентство ČTK со ссылкой на источники.
ČTK: посла России Змеевского вызвали в МИД Чехии
  • Gettyimages.ru
  • © Fraser Hall

«Глава МИД Ян Липавский принял решение посредством (своего. — RT) заместителя о вызове посла России», — говорится в сообщении.

По данным агентства, посла вызвали из-за якобы ударов ВС России по селу Гроза в Харьковской области.

Ранее посольство России в Австрии заявило, что украинские власти и Запад работают по отработанной схеме, обвиняя российскую сторону в ударе по селу Гроза ещё до начала расследований и появления каких-либо данных.

Киев ранее поступал так же в отношении удара по вокзалу в Краматорске и по рынку в Константиновке.

Посол России в Вене Дмитрий Любинский напомнил, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине.

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