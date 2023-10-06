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Посол в Вене: ВС России не наносят ударов по гражданским объектам на Украине

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Посол России в Вене Дмитрий Любинский во время вызова в австрийский МИД заявил, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине, Москва отвергает голословные утверждения Киева.
Посол в Вене: ВС России не наносят ударов по гражданским объектам на Украине
  • Gettyimages.ru

Он сообщил, что в МИД Австрии ему зачитали жёсткое заявление о якобы ракетном обстреле в Харьковской области.

«Со своей стороны выразил недоумение уже самим фактом срочного вызова роспосла в МИД на основе лишь голословных обвинений президента Украины в адрес России», — написал Любинский в соцсетях.

Ранее посольство России в Австрии заявило, что украинские власти и Запад работают по отработанной схеме, обвиняя российскую сторону в ударе по селу Гроза ещё до начала расследований и появления каких-либо данных.

Киев ранее поступал так же в отношении удара по вокзалу в Краматорске и по рынку в Константиновке.

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