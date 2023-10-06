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Посольство России в Австрии ответило на обвинения в ударе по селу Гроза

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Посольство России в Австрии заявило, что украинские власти и Запад работают по отработанной схеме, обвиняя российскую сторону в ударе по селу Гроза ещё до начала расследований и появления каких-либо данных. Киев ранее поступал так же в отношении удара по вокзалу в Краматорске и по рынку в Константиновке.
Посольство России в Австрии ответило на обвинения в ударе по селу Гроза
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в Telegram-канале дипмиссии.

«Ещё до начала каких-либо расследований Россия в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления. Киев при этом следует по отработанной схеме. Так было с украинским ударом по вокзалу в Краматорске, попаданием ракеты на территорию Польши, недавней украинской ракетной атакой по рынку в Константиновке», — отмечается в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что подобные «инциденты» постоянно происходят на фоне очередных попыток Киева выпросить денег у своих спонсоров.

«В этот раз — на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде», — говорится в сообщении посольства.

Дипломатическая миссия напомнила, что российские войска, в отличие от ВСУ, не атакуют гражданские объекты, и Западу стоило бы лучше уделить внимание бесчисленным обстрелам украинскими военными мирных граждан и гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР, которые пока что западные страны полностью игнорируют.

Ранее издание «Европейская правда» сообщило, что опубликованный Польшей отчёт свидетельствует о том, что Киев лгал о непричастности Украины к падению ракеты на территории республики.

19 сентября журналисты The New York Times провели собственное расследование удара по городскому рынку в Константиновке и пришли к выводу, что по региону ударила украинская ракета, выпущенная из ЗРК «Бук».

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