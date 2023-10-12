Министр обороны Израиля: тысячи бойцов ХАМАС проникли в страну из сектора Газа

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, что атака ХАМАС 7 октября сопровождалась проникновением в страну тысяч бойцов из сектора Газа.

Об этом он заявил на брифинге с министрами обороны стран НАТО.

По его словам, 7 октября в 07:00 утра движение ХАМАС начало войну «против детей, женщин и целых семей».

«Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, одновременно запуская тысячи ракет», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее бригады «Аль-Кассам» (боевое крыло ХАМАС) заявили о запуске ракет в сторону Тель-Авива.

Как сообщила 11 октября Военная хроника, ХАМАС не отказалось от планов продолжать боевые действия на территории Израиля, но первоначальный план, предусматривающий нападение и быстрый отход с параллельной перегруппировкой, был пересмотрен.