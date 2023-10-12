Министр обороны Израиля: тысячи бойцов ХАМАС проникли в страну из сектора Газа
- AFP
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Об этом он заявил на брифинге с министрами обороны стран НАТО.
По его словам, 7 октября в 07:00 утра движение ХАМАС начало войну «против детей, женщин и целых семей».
«Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, одновременно запуская тысячи ракет», — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее бригады «Аль-Кассам» (боевое крыло ХАМАС) заявили о запуске ракет в сторону Тель-Авива.
Как сообщила 11 октября Военная хроника, ХАМАС не отказалось от планов продолжать боевые действия на территории Израиля, но первоначальный план, предусматривающий нападение и быстрый отход с параллельной перегруппировкой, был пересмотрен.