Узнать больше

Министр обороны Израиля: тысячи бойцов ХАМАС проникли в страну из сектора Газа

Короткая ссылка
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, что атака ХАМАС 7 октября сопровождалась проникновением в страну тысяч бойцов из сектора Газа.
Министр обороны Израиля: тысячи бойцов ХАМАС проникли в страну из сектора Газа
  • AFP
  • © GIL COHEN-MAGEN

Об этом он заявил на брифинге с министрами обороны стран НАТО.

По его словам, 7 октября в 07:00 утра движение ХАМАС начало войну «против детей, женщин и целых семей».

«Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, одновременно запуская тысячи ракет», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее бригады «Аль-Кассам» (боевое крыло ХАМАС) заявили о запуске ракет в сторону Тель-Авива.

Как сообщила 11 октября Военная хроника, ХАМАС не отказалось от планов продолжать боевые действия на территории Израиля, но первоначальный план, предусматривающий нападение и быстрый отход с параллельной перегруппировкой, был пересмотрен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить