Военная хроника: ХАМАС занимается классическим «раздёргиванием резервов» Израиля
Изначально считалось, что эффект неожиданности утрачен, однако боевые действия на севере страны, а также новые ракетные обстрелы дальнобойным оружием, которое достаёт до Хайфы, говорят об обратном.
Кроме того, усиливается роль ливанской «Хезболлы» в конфликте, а за ней могут последовать иранские, иракские, сирийские, кувейтские, катарские, саудовские и йеменские группировки.
Наземная операция ЦАХАЛ ещё не началась, однако ХАМАС уже занимается классическим «раздёргиванием резервов», отмечает Военная хроника.
«В перспективе это может привести к тому, что Израилю придётся проводить вторую волну мобилизации и увеличивать группировку сухопутных войск вдвое, чтобы контролировать границы по всей их протяжённости. Пока численное превосходство на стороне Израиля, но ситуация может быстро измениться, особенно если к боевым действиям подключатся союзники Палестины», — пишут авторы.
11 октября ливанское движение «Хезболла» сообщило, что вновь обстреляло объект армии Израиля после гибели своих бойцов.