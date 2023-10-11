Военная хроника: ХАМАС занимается классическим «раздёргиванием резервов» Израиля

ХАМАС не отказалось от планов продолжать боевые действия на территории Израиля, однако первоначальный план, предусматривающий нападение и быстрый отход с параллельной перегруппировкой, был пересмотрен, пишет Военная хроника.

Изначально считалось, что эффект неожиданности утрачен, однако боевые действия на севере страны, а также новые ракетные обстрелы дальнобойным оружием, которое достаёт до Хайфы, говорят об обратном.

Кроме того, усиливается роль ливанской «Хезболлы» в конфликте, а за ней могут последовать иранские, иракские, сирийские, кувейтские, катарские, саудовские и йеменские группировки.

Наземная операция ЦАХАЛ ещё не началась, однако ХАМАС уже занимается классическим «раздёргиванием резервов», отмечает Военная хроника.

«В перспективе это может привести к тому, что Израилю придётся проводить вторую волну мобилизации и увеличивать группировку сухопутных войск вдвое, чтобы контролировать границы по всей их протяжённости. Пока численное превосходство на стороне Израиля, но ситуация может быстро измениться, особенно если к боевым действиям подключатся союзники Палестины», — пишут авторы.

11 октября ливанское движение «Хезболла» сообщило, что вновь обстреляло объект армии Израиля после гибели своих бойцов.