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Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения на Ближнем Востоке

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире «Соловьёв Live» заявила, что Соединённые Штаты, обладая большим разведывательным потенциалом на Ближнем Востоке, не могли не знать о готовящемся конфликте в регионе.
Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения на Ближнем Востоке
  • globallookpress.com

Об этом пишет РИА Новости.

«Разведывательная мощь США непосредственно в регионе: первое — это спутники», — отметила она.

По словам Захаровой, операция на Ближнем Востоке осуществлялась так масштабно, что приготовление к ней нельзя было не увидеть со спутников.

Она добавила, что Вашингтон отслеживает всё киберпространство в регионе, но за год не отследил ситуацию и не передал данные «ближайшему союзнику».

Такого быть не могло, подчеркнула Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отправка американского авианосца Gerald R. Ford с ударной группой на восток Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта — непонятный с военной точки зрения шаг.

Российский лидер также отметил, что США пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке.

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