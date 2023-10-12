Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения на Ближнем Востоке
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Об этом пишет РИА Новости.
«Разведывательная мощь США непосредственно в регионе: первое — это спутники», — отметила она.
По словам Захаровой, операция на Ближнем Востоке осуществлялась так масштабно, что приготовление к ней нельзя было не увидеть со спутников.
Она добавила, что Вашингтон отслеживает всё киберпространство в регионе, но за год не отследил ситуацию и не передал данные «ближайшему союзнику».
Такого быть не могло, подчеркнула Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отправка американского авианосца Gerald R. Ford с ударной группой на восток Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта — непонятный с военной точки зрения шаг.
Российский лидер также отметил, что США пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке.