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Посол Бен Цви: ХАМАС пытается испортить отношения Израиля с арабским миром

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ХАМАС пытается испортить процесс нормализации отношений Израиля с арабским миром, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.
Посол Бен Цви: ХАМАС пытается испортить отношения Израиля с арабским миром
  • AP
  • © Yousef Masoud

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, главная надежда ХАМАС — помешать улучшению отношений Израиля с арабскими странами.

«Атака на Израиль, наш ответ, и, как следствие, призывы к арабской солидарности. Такое было уже в прошлом», — отметил Бен Цви.

Посол добавил, что многие арабские государства поняли, что Израиль — не их враг.

9 октября глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с генсеком ЛАГ Ахмедом Абуль Гейтом заявил, что Россия и все члены Лиги арабских государств (ЛАГ) могут и должны внести свой вклад в прекращение кровопролития в Израиле и Палестине.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания призвал арабские страны выделить средства на поддержку сектора Газа.

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