Посол Бен Цви: ХАМАС пытается испортить отношения Израиля с арабским миром
- AP
- © Yousef Masoud
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, главная надежда ХАМАС — помешать улучшению отношений Израиля с арабскими странами.
«Атака на Израиль, наш ответ, и, как следствие, призывы к арабской солидарности. Такое было уже в прошлом», — отметил Бен Цви.
Посол добавил, что многие арабские государства поняли, что Израиль — не их враг.
9 октября глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с генсеком ЛАГ Ахмедом Абуль Гейтом заявил, что Россия и все члены Лиги арабских государств (ЛАГ) могут и должны внести свой вклад в прекращение кровопролития в Израиле и Палестине.
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания призвал арабские страны выделить средства на поддержку сектора Газа.