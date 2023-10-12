Посол Бен Цви: ХАМАС пытается испортить отношения Израиля с арабским миром

ХАМАС пытается испортить процесс нормализации отношений Израиля с арабским миром, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, главная надежда ХАМАС — помешать улучшению отношений Израиля с арабскими странами.

«Атака на Израиль, наш ответ, и, как следствие, призывы к арабской солидарности. Такое было уже в прошлом», — отметил Бен Цви.

Посол добавил, что многие арабские государства поняли, что Израиль — не их враг.

9 октября глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с генсеком ЛАГ Ахмедом Абуль Гейтом заявил, что Россия и все члены Лиги арабских государств (ЛАГ) могут и должны внести свой вклад в прекращение кровопролития в Израиле и Палестине.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания призвал арабские страны выделить средства на поддержку сектора Газа.