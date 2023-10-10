Глава политбюро ХАМАС призвал арабские страны поддержать Газу

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания призвал арабские страны выделить средства на поддержку сектора Газа.

Отмечается, что Хания направил президентам и лидерам арабских стран и генсеку Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеду Абуль Гейту политический меморандум.

В нём он призвал арабские государства принять решения по защите палестинского народа.

«Глава движения попросил наши арабские государства принять решения, которые защищают права нашего народа в сопротивлении оккупации и его право на свободу и независимость, а также выделить бюджеты для поддержки нашего народа в секторе Газа», — цитирует РИА Новости заявление.

Ранее армия Израиля сообщила, что начинает масштабную атаку на центры ХАМАС в секторе Газа.