Министерство экономики ИРИ: Тегеран может гарантировать БРИКС энергобезопасность
Кроме того, по его словам, Иран также может соединить Россию с Индией, а Китай – с Африкой.
«Позиция Ирана как географического и транспортного коридора обеспечит взаимодействие между странами БРИКС» — сказал замминистра.
Он также добавил, что Иран может предоставить странам-членам БРИКС больше возможностей в коммерческой и энергетической сфере.
Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.
Также Раиси заявил, что объединение потенциалов страны и БРИКС создаст мощный центр силы.