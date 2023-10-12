Министерство экономики ИРИ: Тегеран может гарантировать БРИКС энергобезопасность

Замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани заявил в интервью РИА Новости, что Тегеран может гарантировать странам-членам БРИКС их энергетическую безопасность.

Кроме того, по его словам, Иран также может соединить Россию с Индией, а Китай – с Африкой.

«Позиция Ирана как географического и транспортного коридора обеспечит взаимодействие между странами БРИКС» — сказал замминистра.

Он также добавил, что Иран может предоставить странам-членам БРИКС больше возможностей в коммерческой и энергетической сфере.

Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Также Раиси заявил, что объединение потенциалов страны и БРИКС создаст мощный центр силы.