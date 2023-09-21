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Раиси заявил, что объединение Ирана и БРИКС позволит создать мощный центр силы

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Президент Ирана Ибрагим Раиси в интервью RT заявил, что объединение потенциалов страны и БРИКС создаст мощный центр силы.
Раиси заявил, что объединение Ирана и БРИКС позволит создать мощный центр силы
  • AP

«Эта группа формируется для того, чтобы играть роль в различных областях как на региональном, так и на международном уровне, особенно в сфере торговли и экономики», — сказал он.

Раиси добавил, что страны БРИКС так же важны для Ирана, как и Иран для них.

В августе президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят присоединиться к объединению.

Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся 1 января 2024 года.

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