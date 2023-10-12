МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с участием министра Валтонен

МИД Финляндии начал разбирательство по поводу пранка Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных как Лексус и Вован, с участием главы внешнеполитического ведомства Элины Валтонен.

По данным ведомства, Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который «не был тем человеком, что был на видео».

Отмечается, что во время разговора министр раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы.

«Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь», — передаёт РИА Новости.

Ранее Вован и Лексус провели разговор об инфляции в Европе с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард от имени Владимира Зеленского.

В прошлом году Лексус и Вован опубликовали тизер разговора с бывшим американским президентом Джорджем Бушем — младшим.