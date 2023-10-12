МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с участием министра Валтонен
По данным ведомства, Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который «не был тем человеком, что был на видео».
Отмечается, что во время разговора министр раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы.
«Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь», — передаёт РИА Новости.
Ранее Вован и Лексус провели разговор об инфляции в Европе с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард от имени Владимира Зеленского.
В прошлом году Лексус и Вован опубликовали тизер разговора с бывшим американским президентом Джорджем Бушем — младшим.