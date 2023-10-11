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Habertürk: Турция ведёт переговоры об освобождении заложников с ХАМАС

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Турция ведёт переговоры с представителями радикального движения ХАМАС об освобождении заложников. Об этом сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на источники.
Habertürk: Турция ведёт переговоры об освобождении заложников с ХАМАС
  • Gettyimages.ru
  • © Daryl Benson

«В то время как напряжённость в отношениях между Израилем и ХАМАС нарастает с каждым часом, стало известно, что Турция ведёт с ХАМАС переговорный процесс по поводу заложников», — говорится в заявлении.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил организовать переговоры на данную тематику.

Ранее в ХАМАС не подтвердили присутствие людей с российским гражданством среди заложников.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва находится в контакте с палестинской стороной и выясняет, есть ли российские граждане среди заложников у ХАМАС.

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