Habertürk: Турция ведёт переговоры об освобождении заложников с ХАМАС
- Gettyimages.ru
- © Daryl Benson
«В то время как напряжённость в отношениях между Израилем и ХАМАС нарастает с каждым часом, стало известно, что Турция ведёт с ХАМАС переговорный процесс по поводу заложников», — говорится в заявлении.
Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил организовать переговоры на данную тематику.
Ранее в ХАМАС не подтвердили присутствие людей с российским гражданством среди заложников.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва находится в контакте с палестинской стороной и выясняет, есть ли российские граждане среди заложников у ХАМАС.