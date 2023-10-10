Песков: Россия выясняет, есть ли российские граждане среди заложников у ХАМАС
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что была информация о том, что в числе заложников есть якобы лица, имеющие гражданство России.
По словам представителя Кремля, осуществляются необходимые контакты, чтобы определить, соответствует ли это действительности и какова дальнейшая судьба этих людей.
Ранее в ХАМАС не подтвердили присутствие людей с российским гражданством среди заложников.
До этого пресс-секретарь представительства РФ при Палестине Алия Зарипова сообщила, что у дипмиссии в Рамалле нет подтверждённой информации о том, что среди заложников ХАМАС есть российские граждане.