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Песков: Россия выясняет, есть ли российские граждане среди заложников у ХАМАС

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Россия находится в контакте с палестинской стороной и выясняет, есть ли российские граждане среди заложников у ХАМАС.
Песков: Россия выясняет, есть ли российские граждане среди заложников у ХАМАС
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что была информация о том, что в числе заложников есть якобы лица, имеющие гражданство России.

По словам представителя Кремля, осуществляются необходимые контакты, чтобы определить, соответствует ли это действительности и какова дальнейшая судьба этих людей. 

Ранее в ХАМАС не подтвердили присутствие людей с российским гражданством среди заложников.

До этого пресс-секретарь представительства РФ при Палестине Алия Зарипова сообщила, что у дипмиссии в Рамалле нет подтверждённой информации о том, что среди заложников ХАМАС есть российские граждане.

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