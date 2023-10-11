Путин заявил о личных доверительных отношениях с принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин рассказал о личных доверительных отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом — по его словам, это важно при принятии решений на нефтяном рынке.

Он отметил, что прежде всего наследный принц руководствуется интересами своего государства.

«Было бы странно, если бы это было иначе, но всё-таки, когда устанавливаются такие личные доверительные отношения, — это имеет значение», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию вокруг БРИКС.

Путин также проинформировал о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году.