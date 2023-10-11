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Путин заявил о личных доверительных отношениях с принцем Саудовской Аравии

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Президент России Владимир Путин рассказал о личных доверительных отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом — по его словам, это важно при принятии решений на нефтяном рынке.
Путин заявил о личных доверительных отношениях с принцем Саудовской Аравии
  • AP
  • © Mikhail Metzel, Sputnik

Он отметил, что прежде всего наследный принц руководствуется интересами своего государства.

«Было бы странно, если бы это было иначе, но всё-таки, когда устанавливаются такие личные доверительные отношения, — это имеет значение», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию вокруг БРИКС.

Путин также проинформировал о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году.

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