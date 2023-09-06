Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Путиным ситуацию вокруг БРИКС
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Об этом говорится на сайте Кремля.
«Наследный принц выразил признательность российской стороне за последовательную поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС. Президент России, в свою очередь, тепло поздравил саудовское руководство с принятым на саммите объединения в Йоханнесбурге решением на этот счёт», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что Путин также проинформировал о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению.
Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.