Военная хроника сообщила о стремительном ухудшении обстановки в Израиле
- AP
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Кроме того, как сообщает Военная хроника, под огнём также находится Димона, где располагается ядерный центр Израиля.
«Судя по всему, в данные минуты наносится комбинированный удар дронами и ракетами, чтобы перегрузить израильскую систему ПВО «Железный купол». Параллельно сообщается о высадке парапланеристов», — говорится в публикации.
По предварительным данным, ХАМАС впервые задействовало ракеты R-160 при атаке Израиля.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ проверяет данные о проникновении в израильское воздушное пространство со стороны Ливана.
До этого «Хезболла» сообщила, что вновь осуществила обстрел объекта армии Израиля после гибели своих бойцов.