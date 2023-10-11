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Военная хроника сообщила о стремительном ухудшении обстановки в Израиле

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Обстановка в Израиле стремительно ухудшается: подвергшаяся обстрелу Хайфа находится в 140 км от сектора Газа и всего в 40 км от границы с Ливаном.
Военная хроника сообщила о стремительном ухудшении обстановки в Израиле
  • AP
  • © Erik Marmor

Кроме того, как сообщает Военная хроника, под огнём также находится Димона, где располагается ядерный центр Израиля.

«Судя по всему, в данные минуты наносится комбинированный удар дронами и ракетами, чтобы перегрузить израильскую систему ПВО «Железный купол». Параллельно сообщается о высадке парапланеристов», — говорится в публикации.

По предварительным данным, ХАМАС впервые задействовало ракеты R-160 при атаке Израиля.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ проверяет данные о проникновении в израильское воздушное пространство со стороны Ливана.

До этого «Хезболла» сообщила, что вновь осуществила обстрел объекта армии Израиля после гибели своих бойцов.

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