Израиль проверяет данные о нарушении воздушного пространства со стороны Ливана
- AP
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Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.
«Было получено сообщение о предполагаемом проникновении в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана», — заявила пресс-служба ЦАХАЛ.
Ранее израильские военные самолёты атаковали объекты ливанского движения «Хезболла» на территории Ливана.
До этого «Хезболла» сообщила, что вновь осуществила обстрел объекта армии Израиля после гибели своих бойцов.