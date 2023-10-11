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Израиль проверяет данные о нарушении воздушного пространства со стороны Ливана

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проверяет данные о проникновении в израильское воздушное пространство со стороны Ливана.
Израиль проверяет данные о нарушении воздушного пространства со стороны Ливана
  • AP
  • © Erik Marmor

Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

«Было получено сообщение о предполагаемом проникновении в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана», — заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Ранее израильские военные самолёты атаковали объекты ливанского движения «Хезболла» на территории Ливана.

До этого «Хезболла» сообщила, что вновь осуществила обстрел объекта армии Израиля после гибели своих бойцов.

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