Израиль проверяет данные о нарушении воздушного пространства со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проверяет данные о проникновении в израильское воздушное пространство со стороны Ливана.

Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

«Было получено сообщение о предполагаемом проникновении в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана», — заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Ранее израильские военные самолёты атаковали объекты ливанского движения «Хезболла» на территории Ливана.

До этого «Хезболла» сообщила, что вновь осуществила обстрел объекта армии Израиля после гибели своих бойцов.