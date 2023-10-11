Глава Пентагона заявил, что ему нечего объявить на тему поставок ATACMS Киеву

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил, что ему нечего объявить на тему поставок дальнобойных ракет ATACMS Киеву.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Брюсселе после заседания контактной группы по поставкам оружия ВСУ.

«Сегодня у меня нет объявлений об ATACMS», — сказал он.

Также глава Пентагона заявил, что американская администрация «может и будет» оказывать военную помощь и Израилю, и Украине.

В начале октября в Пентагоне заявили, что готовы передать украинским властям ракеты ATACMS, если президент США Джо Байден даст своё согласие на это.