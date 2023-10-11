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Глава Пентагона заявил, что ему нечего объявить на тему поставок ATACMS Киеву

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Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил, что ему нечего объявить на тему поставок дальнобойных ракет ATACMS Киеву.
Глава Пентагона заявил, что ему нечего объявить на тему поставок ATACMS Киеву
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Jens Schicke

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Брюсселе после заседания контактной группы по поставкам оружия ВСУ.

«Сегодня у меня нет объявлений об ATACMS», — сказал он.

Также глава Пентагона заявил, что американская администрация «может и будет» оказывать военную помощь и Израилю, и Украине.

В начале октября в Пентагоне заявили, что готовы передать украинским властям ракеты ATACMS, если президент США Джо Байден даст своё согласие на это.

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