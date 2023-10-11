Спецпосланник Китая призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке
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- © Mohammed Talatene/dpa
Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.
Чжай Цзюнь провёл 11 октября телефонный разговор с первым замминистра иностранных дел Палестины.
«Делом первостепенной важности является немедленное прекращение огня и защита гражданского населения», — сказал он.
По словам китайского дипломата, международному сообществу необходимо совместно посодействовать охлаждению ситуации, а также предоставить гумпомощь палестинцам.
Ранее российский президент Владимир Путин указал на важность поиска компромиссных решений при урегулировании палестино-израильского конфликта.