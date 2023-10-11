Путин: не понимаю, для чего США стягивают авианосные группы к Израилю
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Об этом он сказал в рамках Российской энергетической недели.
«Я не понимаю, зачем Соединённые Штаты туда подтаскивают авианосные группы в Средиземное море. Одну там анонсируют вроде, вторую», — отметил российский лидер.
Путин задался вопросом: что Вашингтон собирается делать в регионе?
Российский лидер указал на важность поиска компромиссных решений при урегулировании этого конфликта.
Также Путин заявил, что в США и в Израиле есть много сторонников создания независимого государства Палестина, однако верх берут те, кто на протяжении десятилетий выступает за силовое решение этого вопроса.