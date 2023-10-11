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Оппозиционеры в Польше боятся приехавших в страну российских программистов

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Оппозиция Польши увидела угрозу безопасности в российских программистах, которые работают на территории страны, рассказал депутат оппозиционной «Гражданской коалиции» Марчин Кервиньский.
Оппозиционеры в Польше боятся приехавших в страну российских программистов
  • Gettyimages.ru
  • © Simon McGill

Как сообщило РИА Новости, он рассказал, что речь идёт о программе Poland Business Harbour, облегчающей релокацию в Польшу сотрудников области высоких технологий.

Кервиньский отметил, что после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, Варшава открыла польский рынок для IT-специалистов из Российской Федерации для работы в критической инфраструктуре.

«Кроме того, никто не знает, являются ли они IT-специалистами. Может быть, сюда въехали шпионы, агенты из России, люди, которые должны сеять дезинформацию», — добавил оппозиционер.

В апреле польская контрразведка обвинила спецслужбы России в хакерском сборе данных ведомств Евросоюза.

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