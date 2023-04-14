Польская контрразведка обвинила спецслужбы России в хакерском сборе данных ведомств ЕС

Короткая ссылка
Служба военной контрразведки (SKW) Польши и группа кибербезопасности CERT заявили, что российские спецслужбы проводят хакерский сбор информации из МИД и посольств стран Евросоюза.

«Польская группа CERT и Служба военной контрразведки заметили проведение шпионской кампании, связанной с действиями российских спецслужб», — приводит РИА Новости сообщение CERT.

Отмечается, что кампания имела целью сбор информации из министерств иностранных дел и посольств, большинство из которых находятся в странах НАТО и ЕС.

Также сообщается, что на момент публикации сообщения данная кампания продолжается.

Ранее в ФСБ России заявили, что США в попытках скрыть причастность к кибератакам на Россию стремятся представить их автором группировку IT Army of Ukraine.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить