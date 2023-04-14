Польская контрразведка обвинила спецслужбы России в хакерском сборе данных ведомств ЕС

Служба военной контрразведки (SKW) Польши и группа кибербезопасности CERT заявили, что российские спецслужбы проводят хакерский сбор информации из МИД и посольств стран Евросоюза.

«Польская группа CERT и Служба военной контрразведки заметили проведение шпионской кампании, связанной с действиями российских спецслужб», — приводит РИА Новости сообщение CERT.

Отмечается, что кампания имела целью сбор информации из министерств иностранных дел и посольств, большинство из которых находятся в странах НАТО и ЕС.

Также сообщается, что на момент публикации сообщения данная кампания продолжается.

Ранее в ФСБ России заявили, что США в попытках скрыть причастность к кибератакам на Россию стремятся представить их автором группировку IT Army of Ukraine.