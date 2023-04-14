Польская контрразведка обвинила спецслужбы России в хакерском сборе данных ведомств ЕС
«Польская группа CERT и Служба военной контрразведки заметили проведение шпионской кампании, связанной с действиями российских спецслужб», — приводит РИА Новости сообщение CERT.
Отмечается, что кампания имела целью сбор информации из министерств иностранных дел и посольств, большинство из которых находятся в странах НАТО и ЕС.
Также сообщается, что на момент публикации сообщения данная кампания продолжается.
Ранее в ФСБ России заявили, что США в попытках скрыть причастность к кибератакам на Россию стремятся представить их автором группировку IT Army of Ukraine.