Путин: приходится исправлять хаос, внесённый в энергорынок элитами Запада
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- © Mikhail Metzel/Kremlin Pool
Во время речи на пленарном заседании Российской энергетической недели он отметил, что политизированные шаги со стороны Запада привели к негативным последствиям и сказались на мировой экономике.
«Действия некоторых наших коллег — так скажем, западных элит, — внесли, конечно, беспорядок в глобальный энергетический рынок, включая рынок нефти», — добавил Путин.
Также президент призвал правительство превентивно действовать для стабильности на топливном рынке.