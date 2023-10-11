Путин: приходится исправлять хаос, внесённый в энергорынок элитами Запада

Элиты западных стран своими действиями внесли хаос в мировой энергетический рынок, поэтому его ответственные участники, в том числе и Россия, должны исправлять ситуацию. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

Во время речи на пленарном заседании Российской энергетической недели он отметил, что политизированные шаги со стороны Запада привели к негативным последствиям и сказались на мировой экономике.

«Действия некоторых наших коллег — так скажем, западных элит, — внесли, конечно, беспорядок в глобальный энергетический рынок, включая рынок нефти», — добавил Путин.

Также президент призвал правительство превентивно действовать для стабильности на топливном рынке.