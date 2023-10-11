Путин призвал кабмин превентивно действовать для стабильности на топливном рынке

Российский президент Владимир Путин заявил, что правительству России необходимо действовать превентивно, чтобы ситуация на внутреннем топливном рынке не приобретала острый характер.

В ходе выступления в рамках Российской энергетической недели Путин отметил, что ключевым условием для уверенного долгосрочного развития энергетического рынка является стабильность цен на электроэнергию, сырьё и топливо.

Он напомнил, что в последние месяцы был зафиксирован скачок цен на бензин и дизельное топливо, в связи с чем правительство приняло ряд решений, призванных вернуть ситуацию под контроль.

Путин вновь обратил внимание ведущих российских энергокомпаний на то, что в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям.

«В свою очередь правительство прошу действовать более оперативно, принимать превентивные меры до того, как ситуация приобретёт острый характер», — сказал глава государства.

Также Путин назвал обеспечение национального рынка базовым приоритетом страны в ТЭК.