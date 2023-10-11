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Путин призвал кабмин превентивно действовать для стабильности на топливном рынке

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Российский президент Владимир Путин заявил, что правительству России необходимо действовать превентивно, чтобы ситуация на внутреннем топливном рынке не приобретала острый характер.

В ходе выступления в рамках Российской энергетической недели Путин отметил, что ключевым условием для уверенного долгосрочного развития энергетического рынка является стабильность цен на электроэнергию, сырьё и топливо.

Он напомнил, что в последние месяцы был зафиксирован скачок цен на бензин и дизельное топливо, в связи с чем правительство приняло ряд решений, призванных вернуть ситуацию под контроль.

Путин вновь обратил внимание ведущих российских энергокомпаний на то, что в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям.

«В свою очередь правительство прошу действовать более оперативно, принимать превентивные меры до того, как ситуация приобретёт острый характер», — сказал глава государства.

Также Путин назвал обеспечение национального рынка базовым приоритетом страны в ТЭК.

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