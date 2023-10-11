Президент России Владимир Путин назвал обеспечение национального рынка базовым приоритетом страны в ТЭК в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Наш базовый приоритет — это обеспечение национального рынка, достаточное предложение топливно-энергетических ресурсов внутри страны. Причём подчеркну, речь идёт не только о текущих потребностях бизнеса и граждан», — сказал он.

По словам Путина, необходимо последовательно работать над качественным развитием отечественного рынка и увеличением его ёмкости. Президент убеждён, что в этом направлении есть огромные возможности.

В сентябре Путин отмечал, что российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя уверенно, несмотря на санкции.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак в поздравлении работникам нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником заявил, что Россия занимает лидирующие позиции по добыче нефти и газа в мире.