Путин: российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
«Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК — наши нефтяные, газовые компании — в целом чувствуют себя уверенно», — приводит ТАСС слова Путина на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ».
Он отметил, что компании развиваются и решают стоящие перед ними задачи.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак в поздравлении работникам нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником отметил, что Россия занимает лидирующие позиции по добыче нефти и газа в мире.