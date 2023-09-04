Путин: российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции

Российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя уверенно, несмотря на санкции, заявил президент России Владимир Путин.

«Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК — наши нефтяные, газовые компании — в целом чувствуют себя уверенно», — приводит ТАСС слова Путина на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ».

Он отметил, что компании развиваются и решают стоящие перед ними задачи.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак в поздравлении работникам нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником отметил, что Россия занимает лидирующие позиции по добыче нефти и газа в мире.