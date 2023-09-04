Узнать больше

Путин: российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции

Короткая ссылка
Российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя уверенно, несмотря на санкции, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК — наши нефтяные, газовые компании — в целом чувствуют себя уверенно», — приводит ТАСС слова Путина на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ».

Он отметил, что компании развиваются и решают стоящие перед ними задачи.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак в поздравлении работникам нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником отметил, что Россия занимает лидирующие позиции по добыче нефти и газа в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить