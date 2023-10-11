Гатилов: антироссийский вектор Швейцарии влияет на международные мероприятия

Антироссийская политика Швейцарии сказывается на международных мероприятиях, есть новые бюрократические проблемы при выдаче виз, заявил российский постпред при ООН Геннадий Гатилов.

«Швейцария последовательно поддерживает антироссийскую линию, а в некоторых случаях даже активнее других западных стран, что, среди прочего, создаёт препятствия для полноценного участия представителей нашей страны в международных мероприятиях», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, Женева не может гарантировать иммунитет российским делегатам, которые могли оказаться в санкционных списках Запада.

«Рассмотрение визовых заявок если не отклоняется, то максимально забюрократизировано», — сказал Гатилов.

Он напомнил о недавнем новшестве, которое требует именных приглашений из секретариатов международных организаций для участия в различных мероприятиях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что взаимоотношения между Российской Федерацией и Швейцарией были разрушены по инициативе Берна.

Она также отметила, что Россия учтёт антироссийский вектор новой внешнеполитической стратегии Швейцарии.