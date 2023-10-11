Гатилов: антироссийский вектор Швейцарии влияет на международные мероприятия
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«Швейцария последовательно поддерживает антироссийскую линию, а в некоторых случаях даже активнее других западных стран, что, среди прочего, создаёт препятствия для полноценного участия представителей нашей страны в международных мероприятиях», — цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, Женева не может гарантировать иммунитет российским делегатам, которые могли оказаться в санкционных списках Запада.
«Рассмотрение визовых заявок если не отклоняется, то максимально забюрократизировано», — сказал Гатилов.
Он напомнил о недавнем новшестве, которое требует именных приглашений из секретариатов международных организаций для участия в различных мероприятиях.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что взаимоотношения между Российской Федерацией и Швейцарией были разрушены по инициативе Берна.
Она также отметила, что Россия учтёт антироссийский вектор новой внешнеполитической стратегии Швейцарии.