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Гатилов: антироссийский вектор Швейцарии влияет на международные мероприятия

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Антироссийская политика Швейцарии сказывается на международных мероприятиях, есть новые бюрократические проблемы при выдаче виз, заявил российский постпред при ООН Геннадий Гатилов.
Гатилов: антироссийский вектор Швейцарии влияет на международные мероприятия
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarGeorgiev

«Швейцария последовательно поддерживает антироссийскую линию, а в некоторых случаях даже активнее других западных стран, что, среди прочего, создаёт препятствия для полноценного участия представителей нашей страны в международных мероприятиях», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, Женева не может гарантировать иммунитет российским делегатам, которые могли оказаться в санкционных списках Запада.

«Рассмотрение визовых заявок если не отклоняется, то максимально забюрократизировано», — сказал Гатилов.

Он напомнил о недавнем новшестве, которое требует именных приглашений из секретариатов международных организаций для участия в различных мероприятиях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что взаимоотношения между Российской Федерацией и Швейцарией были разрушены по инициативе Берна.

Она также отметила, что Россия учтёт антироссийский вектор новой внешнеполитической стратегии Швейцарии.

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