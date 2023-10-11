Захарова: отношения Швейцарии и России разрушены по вине Берна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взаимоотношения между Российской Федерацией и Швейцарией были разрушены по инициативе Берна.

В своём Telegram-канале она отреагировала на слова пресс-секретаря МИД Швейцарии Пьер-Алена Эльчингера, который заявил, что диалог Берна и Москвы был сильно ограничен из-за начала спецоперации, но не прерван окончательно. Он напомнил, что в сентябре прошлого года состоялся диалог министров иностранных дел Иньяцио Кассиса и Сергея Лаврова в Нью-Йорке.

Захарова отметила, что контакты сторон годичной давности нельзя выдать за регулярные, а отношения были обрушены по инициативе швейцарского правительства.

«Попытка продать контакт годичной давности за относительно регулярный не прошла — отношения по вине Берна обрушены. Ален, придумайте историю поправдоподобнее», — написала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Россия учтёт антироссийский вектор новой внешнеполитической стратегии Швейцарии.