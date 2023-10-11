ХАМАС отвергло обвинения в убийствах детей
- AP
- © Ohad Zwigenberg
Сообщение движения передаёт ТАСС.
В нём сказано, что ХАМАС категорически отвергает обвинения, «сфабрикованные западными» СМИ, об убийствах детей, их обезглавливании и нападениях на мирных жителей.
В движении отметили: данные обвинения направлены на «прикрытие военных преступлений и геноцида (Израиля) против палестинского народа».
В ХАМАС также заявили, что движение действует только «против военной машины» Израиля.
Ранее телеканал i24 со ссылкой на спасателей из организации ZAKA сообщил, что в кибуце Кфар-Аза обнаружены тела 200 израильтян, убитых бойцами движения ХАМАС.
Сообщалось, что среди убитых 40 детей.
Позже представитель армии Израиля в интервью Anadolu не подтвердила данные об обезглавленных детях в кибуце Кфар-Аза.
После этого израильская армия прокомментировала информацию о 200 убитых в общине Кфар-Аза.