Армия Израиля прокомментировала сообщения о 200 убитых в общине Кфар-Аза

Израильская армия прокомментировала информацию о 200 убитых в общине Кфар-Аза.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Подтвердить цифры не можем, но то, что была резня, в ходе которой жестоко убивали женщин, младенцев и стариков, факт», — заявили в армии.

Ранее телеканал i24 со ссылкой на спасателей из организации ZAKA сообщил, что в кибуце Кфар-Аза обнаружены тела 200 израильтян, убитых бойцами движения ХАМАС.

Сообщалось, что среди убитых 40 детей.

Позже представитель армии Израиля в интервью Anadolu не подтвердила данные об обезглавленных детях в кибуце Кфар-Аза.