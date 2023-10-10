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i24: в кибуце Кфар-Аза обнаружены тела 200 израильтян

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В кибуце Кфар-Аза обнаружены тела 200 израильтян, убитых бойцами движения ХАМАС, сообщает телеканал i24 со ссылкой на спасателей из организации ZAKA.
i24: в кибуце Кфар-Аза обнаружены тела 200 израильтян
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что среди убитых 40 детей.

Также сообщается, что у некоторых тел отрезаны головы.

Ранее стало известно, что армия Израиля ликвидировала более 400 бойцов палестинских группировок авиаударами по сектору Газа.

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