i24: в кибуце Кфар-Аза обнаружены тела 200 израильтян
В кибуце Кфар-Аза обнаружены тела 200 израильтян, убитых бойцами движения ХАМАС, сообщает телеканал i24 со ссылкой на спасателей из организации ZAKA.
- Gettyimages.ru
Отмечается, что среди убитых 40 детей.
Также сообщается, что у некоторых тел отрезаны головы.
Ранее стало известно, что армия Израиля ликвидировала более 400 бойцов палестинских группировок авиаударами по сектору Газа.
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