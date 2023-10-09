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В Израиле заявили, что боевые действия идут на шести участках на границе с Газой

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Представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что к настоящему моменту активные боевые действия ведутся на шести участках на границе с сектором Газа.
В Израиле заявили, что боевые действия идут на шести участках на границе с Газой
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит газета The Times of Israel.

«Хагари сообщил журналистам, что недалеко от границы с сектором Газа активные боевые действия всё ещё ведутся на шести участках», — говорится в публикации.

По данным израильской армии, боестолкновения продолжаются в кибуцах Беэри, Кфар-Азе, Нирим и Алумим.

Ранее стало известно, что армия Израиля ликвидировала более 400 бойцов палестинских группировок авиаударами по сектору Газа.

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