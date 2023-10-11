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Аналитик объяснила призыв румынского сенатора желанием привлечь избирателей

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Анастасия Белоусова
Ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Татьяна Биткова в беседе с RT прокомментировала призыв румынского сенатора от оппозиции Дианы Шошоакэ к прибывшему в Бухарест с визитом Владимиру Зеленскому вернуть территории.
Аналитик объяснила призыв румынского сенатора желанием привлечь избирателей
  • Gettyimages.ru
  • © Vasilii Binzari

По словам аналитика, Шошоакэ является председателем небольшой праворадикальной партии.

«Она известна своими иногда такими скандальными высказываниями. Она не всегда соблюдает правила политического общения. Просто хочет создать вокруг себя скандальную ситуацию, чтобы привлечь к себе избирателей», — считает Биткова.

Ранее Шошоакэ призвала прибывшего в Бухарест с визитом Владимира Зеленского вернуть территории.

При этом она поинтересовалась у Зеленского, не хочет ли он поговорить с ней про румынское меньшинство на Украине, и призвала уважать румын и их язык.

10 октября парламент Румынии принял решение отменить заседание, на котором должен был выступать с речью Зеленский.

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